У Чорногорії розпочались президентські вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Чорногорії відбуваються президентські вибори, у яких мають право взяти участь близько 540 тисяч громадян, передає УНН з посиланням на DW.
Виборчі дільниці працюватимуть у неділю, 15 квітня, з 7:00 до 20:00.
Згідно з даними соціологічних опитувань, беззаперечним фаворитом президентських перегонів вважається Міло Джуканович. 56-річний політик з невеликими перервами правив країною 25 років. Він шість разів займав пост прем'єр-міністра й один раз його обирали президентом. Джуканович 27 років поспіль очолює правлячу Демократичну партію соціалістів (ДПС).
Своє бажання повернутися на пост президента політик пояснює насамперед намірами зміцнити прозахідний курс Чорногорії та "захистити" країну від впливу Москви.
Не виключено, що Джукановича оберуть президентом уже під час першого туру виборів, оскільки решта шість кандидатів мають незначну підтримку виборців, за даними соцопитувань.
Як повідомляв УНН, Єврокомісія збирається прискорити переговорний процес з Сербією і Чорногорією про вступ цих держав до Євросоюзу.