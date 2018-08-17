У Чорне море увійшов швидкохідний десантний корабель ВМС США Carson City
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Американський швидкохідний десантний корабель Carson City в середу пройшов протоку Босфор у північному напрямку і увійшов у Чорне море. Про це повідомляє УНН з посиланням на поширену в п’ятницю заяву прес-служби шостого флоту ВМС США.
“Екіпаж Carson City і я особисто раді провести цей корабель через турецькі протоки прямо в Чорне море. Командування військово-морських перевезень, особливо експедиційні швидкохідні кораблі і їх шановні екіпажі, може багато зробити для ЗС США і партнерів. Ми розраховуємо, що дії Carson City внесуть вклад у будь-яку необхідну місію”, — сказав капітан корабля Джонатан Кеффер.
Корабель-катамаран Carson City може прийняти на борт до батальйону морської піхоти і оснащений вертолітним майданчиком. Його довжина — 103 м, ширина — 28,5 м, осадка — 3,8 м, він розвиває швидкість до 43 вузлів.
Нагадаємо, В акваторії Азовського моря планується наростити присутність формувань Військово-морських сил ЗСУ. Про це сказав в інтерв’ю ВВС Україна начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.