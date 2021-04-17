У Чилі стався потужний вибух на заводі вибухових речовин

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Вибух струсив будівлі настільки сильно, що автосигналізація спрацювала на відстані до 25 кілометрів від заводу. Вибух утворив масивний стовп диму, який тягнувся високо в небо.

У заяві Enaex сказано, що вибух було спричинено інцидентом на складі для зберігання продуктів, що використовуються у виробництві динаміту. Зазначається, що одна людина отримала легкі тілесні ушкодження.

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“Як тільки сталася аварія, були активовані внутрішні протоколи надзвичайних ситуацій компанії та поінформовані відповідні органи, які також прибули на місце”, — повідомили в компанії. Він додав, що розпочато розслідування.

Нагадаємо

Щонайменше 20 людей постраждали в понеділок в результаті вибуху, який стався на підприємстві індонезійської державної нафтогазової корпорації Pertamina в місті Балонган (провінція Західна Ява).