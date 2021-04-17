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У Чилі стався потужний вибух на заводі вибухових речовин

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. У чилійському гірничому місті Калама стався потужний вибух на складі, що належить компанії , яка виробляє вибухівку для гірничодобувної промисловості. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Вибух струсив будівлі настільки сильно, що автосигналізація спрацювала на відстані до 25 кілометрів від заводу. Вибух утворив масивний стовп диму, який тягнувся високо в небо.

У заяві Enaex сказано, що вибух було спричинено інцидентом на складі для зберігання продуктів, що використовуються у виробництві динаміту. Зазначається, що одна людина отримала легкі тілесні ушкодження.

Цитата

“Як тільки сталася аварія, були активовані внутрішні протоколи надзвичайних ситуацій компанії та поінформовані відповідні органи, які також прибули на місце”, — повідомили в компанії. Він додав, що розпочато розслідування.

Нагадаємо

Щонайменше 20 людей постраждали в понеділок в результаті вибуху, який стався на підприємстві індонезійської державної нафтогазової корпорації Pertamina в місті Балонган (провінція Західна Ява).

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