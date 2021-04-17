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В Чили произошел мощный взрыв на заводе взрывчатых веществ

В Чили произошел мощный взрыв на заводе взрывчатых веществ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. В чилийском горном городе Калама произошел мощный взрыв на складе, принадлежащем компании, которая производит взрывчатку для горнодобывающей промышленности. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Взрыв потряс здания настолько сильно, что автосигнализация сработала на расстоянии до 25 километров от завода. Взрыв образовал массивный столб дыма, который тянулся высоко в небо.

В заявлении Enaex сказано, что взрыв был вызван инцидентом на складе для хранения продуктов, используемых в производстве динамита. Отмечается, что один человек получил легкие телесные повреждения.

Цитата

“Как только произошла авария, были активированы внутренние протоколы чрезвычайных ситуаций компании и информированы соответствующие органы, которые также прибыли на место”, — сообщили в компании. Он добавил, что начато расследование.

Напомним

По меньшей мере 20 человек пострадали в понедельник в результате взрыва, который произошел на предприятии индонезийской государственной нефтегазовой корпорации Pertamina в городе Балонган (провинция Западная Ява).

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