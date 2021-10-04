У четвер Рада проведе позачергове засідання

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“Сьогодні зранку надійшла від 153 народних депутатів пропозиція про проведення позачергового засідання. Воно планується на четвер, як завжди, о 16:00”, — сказав Разумков.

Деталі

Зі слів голови ВР, ініціатором засідання став народний депутат Антон Поляков. Про питання, які планується підняти на засіданні, спікер не сказав.

Додамо

Як писав УНН, голосування щодо відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова може пройти у четвер, 7 жовтня.