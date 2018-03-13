У четвер аграрії перекриють траси в шести областях України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У четвер, 15 березня, аграрії перекриють траси в Кіровоградській, Черкаській, Херсонській, Чернігівській, Вінницькій та Одеській областях. Про це повідомили в Громадській спілці "Всеукраїнська аграрна рада", передає УНН.
Дороги будуть заблоковані з 10.30 до 11.30 на ділянках:
• Кіровоградської області: автодорога М-12, в 10 км від м.Новоархангельськ (поруч з кафе "Козацька застава")
• Черкаської області: автодорога Е-95, пост поліції поблизу м.Умань
• Херсонській області: автодорога Р-47, с.Козацьке
• Чернігівській області: автодорога М-01, с.Кіпті
• Вінницькій області: автодорога М-12, Гайсинський район, с.Степове
• Одеської області: автодорога М-15, Ізмаїльський район, с.Кирнички
Повідомляється, що дороги також можуть бути заблоковані в Рівненській, Полтавcкій, Хмельницькій та Тернопільській областях. У громадській організації пояснили, що на такий радикальний крок фермерів підштовхнула податкова політика влади на користь аграрних олігархів.
"Згідно зі змінами в Податковому кодексі, Верховна Рада скасувала відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку. Ця норма була прийнята на користь великих переробних заводів, що належать олігархам і міжнародним транснаціональним корпораціям. У той же час вона шкодить малим і середнім сільгоспвиробникам. У разі, якщо відшкодування ПДВ при експорті олійних культур буде скасовано, збитки малих і середніх аграріїв можуть досягти більше 6 млрд грн", - повідомили у "Всеукраїнській аграрній раді".
Аграрії вимагають від Верховної Ради підтримати законопроект №7403-2, яким пропонується зберегти експортне відшкодування ПДВ для олійних культур. Якщо народні обранці не підтримають таку законодавчу ініціативу, акції протесту будуть повторюватися і набудуть великих масштабів, зазначили у ВАР.
"Наступне перекриття доріг заплановано на 20 березня. Точний час і точки перекриття доріг будуть оприлюднені в п'ятницю, 16 березня.
Будь ласка, зважайте на цю інформацію при плануванні ваших поїздок. Просимо вашого розуміння за вимушені незручності", - наголосили в Громадській організації.
Раніше громадські працівники повідомляли, що зміни до Податкового кодексу ухвалили на користь великих переробних підприємств, головним серед яких значиться агрохолдинг "Кернел", що належить народному депутату, члену Податкового Комітету ВР Віталію Хомутиннику.