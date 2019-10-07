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У Чернівцях померли сіамські близнюки: стали відомі причини смерті

Київ • УНН

 • 62342 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Чернівцях померли сіамські близнюки. У них були патології, що не сумісні з життям. Про це у коментарі УНН повідомив головний лікар Чернівецької обласної дитячої лікарні Микола Чепіль.

У Чернівцях померли сіамські близнюки: стали відомі причини смерті

“Близнюки померли в суботу ввечері. Вони поступили до нас в лікарню у дуже важкому стані. Були на двох апаратах, самі не дихали. Була вроджена вада серця та легенів. У них було півтори легені. Ця патологія, що не сумісна з життям”, - розповів Микола Чепіль.

Головний лікар повідомив, що шансів на виживання не було. Діти не приходили до свідомості і не були стабілізовані.

“Важкий стан, який був, коли близнюки поступили до лікарні, зберігався кілька днів. У суботу полігамна недостатність посилилась і діти померли”, — додав Микола Чепіль.

Нагадаємо, сіамські близнюки народились в ніч на 28 вересня в Чернівцях.

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