У Чернівцях померли сіамські близнюки: стали відомі причини смерті
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Чернівцях померли сіамські близнюки. У них були патології, що не сумісні з життям. Про це у коментарі УНН повідомив головний лікар Чернівецької обласної дитячої лікарні Микола Чепіль.
“Близнюки померли в суботу ввечері. Вони поступили до нас в лікарню у дуже важкому стані. Були на двох апаратах, самі не дихали. Була вроджена вада серця та легенів. У них було півтори легені. Ця патологія, що не сумісна з життям”, - розповів Микола Чепіль.
Головний лікар повідомив, що шансів на виживання не було. Діти не приходили до свідомості і не були стабілізовані.
“Важкий стан, який був, коли близнюки поступили до лікарні, зберігався кілька днів. У суботу полігамна недостатність посилилась і діти померли”, — додав Микола Чепіль.
Нагадаємо, сіамські близнюки народились в ніч на 28 вересня в Чернівцях.