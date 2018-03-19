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У Чернівцях горить один з найбільших ринків в Україні

Київ • УНН

 • 25418 перегляди

ЧЕРНІВЦІ-КИЇВ. 19 березня. УНН. На території КП "Калинівський ринок" у Чернівцях виникла пожежа, яка охопила площу у близько 500 кв. метрів, повідомляє УНН.

Загоряння виникло близько 13 години. Причини загоряння поки не відомі. За інформацією очевидців, горять контейнери з килимами. Попередньо, одна людина зазнала травм, однак цю інформацію офіційно ще не підтверджено.

Стовп диму піднімається над ринком і його можна побачити з різних куточків міста.

Додамо, "Калинівський ринок" найбільший у Чернівцях і один з найбільших ринків в Україні. Загальна площа ринку - понад 35 га. Розташований в межах Чернівців по вулиці Руська.

Виник ринок наприкінці 80-х – початку 90-х років як місце стихійної торгівлі. Наразі нараховує понад 10 тисяч торгових площ.

Нагадаємо, пожежа сталася на території вінницької виправної колонії.

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