У Чернівцях горить один з найбільших ринків в Україні
Київ • УНН
ЧЕРНІВЦІ-КИЇВ. 19 березня. УНН. На території КП "Калинівський ринок" у Чернівцях виникла пожежа, яка охопила площу у близько 500 кв. метрів, повідомляє УНН.
Загоряння виникло близько 13 години. Причини загоряння поки не відомі. За інформацією очевидців, горять контейнери з килимами. Попередньо, одна людина зазнала травм, однак цю інформацію офіційно ще не підтверджено.
Стовп диму піднімається над ринком і його можна побачити з різних куточків міста.
Додамо, "Калинівський ринок" найбільший у Чернівцях і один з найбільших ринків в Україні. Загальна площа ринку - понад 35 га. Розташований в межах Чернівців по вулиці Руська.
Виник ринок наприкінці 80-х – початку 90-х років як місце стихійної торгівлі. Наразі нараховує понад 10 тисяч торгових площ.
Нагадаємо, пожежа сталася на території вінницької виправної колонії.