В Черновцах горит один из крупнейших рынков в Украине

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 18970 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 24205 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 69785 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 77623 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102264 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109349 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116646 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121944 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133084 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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В Черновцах горит один из крупнейших рынков в Украине

В Черновцах горит один из крупнейших рынков в Украине

Киев  •  УНН

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ЧЕРНОВЦЫ-КИЕВ. 19 марта. УНН. На территории КП "Калиновский рынок" в Черновцах возник пожар, который охватил площадь порядка 500 кв. метров, сообщает УНН.

Возгорание возникло около 13 часов. Причины возгорания пока не известны. По информации очевидцев, горят контейнеры с коврами. Предварительно, один человек получил травмы, однако эту информацию официально не подтверждено.

Столб дыма поднимается на рынке и его можно увидеть с разных точек города.

Добавим, "Калиновский рынок" крупнейший в Черновцах и один из крупнейших рынков в Украине. Общая площадь рынка - более 35 га. Расположен в пределах Черновцов по улице Руськая.

Возник рынок в конце 80-х - начале 90-х годов как место стихийной торговли. Сейчас насчитывает более 10 тысяч торговых точек.

Напомним, пожар произошел на территории винницкой исправительной колонии.

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