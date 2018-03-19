В Черновцах горит один из крупнейших рынков в Украине
Киев • УНН
ЧЕРНОВЦЫ-КИЕВ. 19 марта. УНН. На территории КП "Калиновский рынок" в Черновцах возник пожар, который охватил площадь порядка 500 кв. метров, сообщает УНН.
Возгорание возникло около 13 часов. Причины возгорания пока не известны. По информации очевидцев, горят контейнеры с коврами. Предварительно, один человек получил травмы, однако эту информацию официально не подтверждено.
Столб дыма поднимается на рынке и его можно увидеть с разных точек города.
Добавим, "Калиновский рынок" крупнейший в Черновцах и один из крупнейших рынков в Украине. Общая площадь рынка - более 35 га. Расположен в пределах Черновцов по улице Руськая.
Возник рынок в конце 80-х - начале 90-х годов как место стихийной торговли. Сейчас насчитывает более 10 тысяч торговых точек.
Напомним, пожар произошел на территории винницкой исправительной колонии.