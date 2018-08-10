У чернігівця вилучили наркотики на майже мільйон гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Поліція затримала підозрюваного у розповсюдженні наркотиків і вилучила наркотиків на мільйон гривень у Чернігові. Про це повідомив сектор комунікації поліції Чернігівської області, передає УНН.
"У ході санкціонованого обшуку у чернігівця, якого підозрюють у розповсюдженні наркотиків, поліцейські обласного підрозділу протидії наркозлочинності та слідчого управління ГУНП під процесуальним керівництвом прокуратури вилучили майже кілограм наркотичних засобів, зброю, набої та значну суму грошей", - йдеться в повідомленні.
Як було встановлено, цей громадянин близько півроку займався незаконним збутом наркотичних та психотропних речовин. Зловмисника затримали під час завершення ним чергової оборудки. До затримання залучили спецпідрозділ поліції "КОРД".
"За місцем мешкання затриманого та в належних йому господарських приміщеннях було проведено санкціоновані обшуки. В ході цієї слідчої дії поліцейські вилучили майже кілограм заборонених речовин: переважно амфетаміну, а також марихуани та наркотичних солей. Також вилучено пристрої й тару для точного фасування наркотиків з метою продажу численним клієнтам, і значну суму грошей у вітчизняній та іноземній валюті, еквівалентну 80 тисячам гривень. За попередніми підрахунками, загальна вартість вилученого за цінами "чорного ринку" становить близько мільйона гривень", - зазначили в поліції.
Усі вилучені речовини, зброю та набої направили на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру в Чернігівській області. Підозрюваного затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
"Поліція проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Тривають слідчі дії", - уточнили у ГУНП.
Нагадаємо, нацгвардієць Київського гарнізону виявився торговцем амфетаміном.