У черниговца изъяли наркотики почти на миллион гривен

"В ходе санкционированного обыска у черниговца, которого подозревают в распространении наркотиков, полицейские областного подразделения противодействия наркопреступности и следственного управления ГУНП под процессуальным руководством прокуратуры изъяли почти килограмм наркотических средств, оружие, патроны и значительную сумму денег", - говорится в сообщении.

Как было установлено, этот гражданин около полугода занимался незаконным сбытом наркотических и психотропных веществ. Злоумышленника задержали во время завершения им очередной сделки. К задержанию привлекли спецподразделение полиции "КОРД".

"По месту проживания задержанного и в принадлежащих ему хозяйственных помещениях были проведены санкционированные обыски. В ходе этого следственного действия полицейские изъяли почти килограмм запрещенных веществ: в основном амфетамина, а также марихуаны и наркотических солей. Также изъяты устройства и тару для точного фасовки наркотиков с целью продажи многочисленным клиентам, и значительную сумму денег в отечественной и иностранной валюте, эквивалентную 80 тысячам гривен. По предварительным подсчетам, общая стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет около миллиона гривен", - отметили в полиции.

Все изъятые вещества, оружие и боеприпасы направили на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр в Черниговской области. Подозреваемого задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

"Полиция проводит досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет. Продолжаются следственные действия", - уточнили в ГУНП.

Напомним, нацгвардиець Киевского гарнизона оказался торговцем амфетамином.