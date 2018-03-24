У чергах на пунктах пропуску на Донбасі стоять 260 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі сьогодні вранці зібралось 260 автомобілів. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, передає УНН.
“У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні вранці на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 20/50; „Мар’їнка“ — 40/35; „Новотроїцьке“ — 20/10; „Гнутове“ — 60/30”, — сказано у повідомленні.
Минулої доби пасажиро-транспортний потік збільшився. Загалом вчора через КПВВ прослідувало 41,5 тисяч осіб та 5,5 тисяч транспортних засобів: “Майорське” — 9360 осіб та 1075 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 10620 осіб та 1870 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 7890 осіб та 1450 транспортних засобів; “Гнутове” — 4730 осіб та 1070 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 8970 осіб.
Як повідомляв УНН, біля пункту пропуску "Гнутове" в автобусі помер чоловік.