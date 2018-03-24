В очередях на пунктах пропуска на Донбассе стоят 260 автомобилей

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 18911 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 24095 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 69665 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 77559 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102257 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109344 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116644 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121944 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133082 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146787 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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В очередях на пунктах пропуска на Донбассе стоят 260 автомобилей

В очередях на пунктах пропуска на Донбассе стоят 260 автомобилей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. В контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе сегодня утром собралось 260 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское"- 20/50; "Марьинка" - 40/35; "Новотроицкое" - 20/10; "Гнутово" - 60/30", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток увеличился. Всего вчера из КПВВ последовало 41 500 человек и 5500 транспортных средств: "Майорское" - 9360 человек и 1075 транспортных средств; "Марьинка" - 10 620 человек и 1870 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7890 человек и 1450 транспортных средств; "Гнутово" - 4730 человек и 1070 транспортных средств; "Станица Луганская" - 8970 человек.

Как сообщал УНН, возле пункта пропуска "Гнутово" в автобусе умер мужчина.

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