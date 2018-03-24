В очередях на пунктах пропуска на Донбассе стоят 260 автомобилей

"В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское"- 20/50; "Марьинка" - 40/35; "Новотроицкое" - 20/10; "Гнутово" - 60/30", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток увеличился. Всего вчера из КПВВ последовало 41 500 человек и 5500 транспортных средств: "Майорское" - 9360 человек и 1075 транспортных средств; "Марьинка" - 10 620 человек и 1870 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7890 человек и 1450 транспортных средств; "Гнутово" - 4730 человек и 1070 транспортных средств; "Станица Луганская" - 8970 человек.

Как сообщал УНН, возле пункта пропуска "Гнутово" в автобусе умер мужчина.