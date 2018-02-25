У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось 460 авто
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування на Донбасі, сьогодні вранці на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 40/90; “Мар’їнка” — 50/70; “Новотроїцьке” — 40/30; “Гнутове” — 80/60, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Загалом протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 31,1 тисячі осіб та 4,4 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 7075 осіб та 845 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 8410 осіб та 1550 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 6065 осіб та 1225 транспортних засобів; “Гнутове” —3065 осіб та 750 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 6495 осіб.
Нагадаємо, 24 лютого вранці на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування у чергах стояли 650 автомобілів.