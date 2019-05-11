У чергах на КПВВ на Донбасі зібралися понад 200 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралися 215 транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 10/50; „Мар’їнка“ — 0/60; „Новотроїцьке“ — 15/30; „Гнутове“ — 20/30”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, за минулу добу пасажиро-транспортний потік був динамічний та значно збільшився в межах усіх дорожніх коридорів. Загалом через КПВВ прослідувало 41,8 тисячі осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів.
Прикордонники додали, усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей незаконні збройні формування продовжують створювати штучні черги на пропускних пунктах.