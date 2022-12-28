У Челябінській області п'яний мобілізований побив командира до смерті
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Інцидент стався 23 грудня, коли нетверезий старший сержант у купе штабного вагона військового ешелону на станції Місяш напав на капітана, пише видання "Медуза" посилаючись на Mgorsk.ru, інформує УНН.
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Обоє військовослужбовців були призвані по мобілізації. Від одержаних травм командир помер на місці.
"Сьогодні Магнітогорський гарнізонний військовий суд ув'язнив старшого сержанта під варту на два місяці", - повідомляє пресслужба суду.
Порушено кримінальну справу за статтею про "насильницькі дії стосовно начальника, скоєних у період мобілізації". Старшому сержанту загрожує від 5 до 15 років ув'язнення.
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