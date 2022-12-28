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31 березня, 14:30 • 137658 перегляди

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31 березня, 12:29 • 162577 перегляди

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У Челябінській області п'яний мобілізований побив командира до смерті

У Челябінській області п'яний мобілізований побив командира до смерті

Київ • УНН

 • 327956 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Інцидент стався 23 грудня, коли нетверезий старший сержант у купе штабного вагона військового ешелону на станції Місяш напав на капітана, пише видання "Медуза" посилаючись на Mgorsk.ru, інформує УНН.

Деталі

Обоє військовослужбовців були призвані по мобілізації. Від одержаних травм командир помер на місці.

"Сьогодні Магнітогорський гарнізонний військовий суд ув'язнив старшого сержанта під варту на два місяці", - повідомляє пресслужба суду.

Порушено кримінальну справу за статтею про "насильницькі дії стосовно начальника, скоєних у період мобілізації". Старшому сержанту загрожує від 5 до 15 років ув'язнення.

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