У Чехії відбулися багатотисячні мітинги проти обрання члена компартії головою Держінспекції ради безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Увечері 5 березня в Празі та інших містах Чеської Республіки пройшли багатотисячні антикомуністичні мітинги, зокрема проти обрання головою Державної інспекції ради безпеки (GIBS) члена компартії Зденека Ондрачека, який, будучи поліцейським, розганяв антикомуністичні маніфестації. Про це повідомляє УНН з посиланням на міжнародне інформаційне агентство Reuters.
“Чеського депутата від компартії Зденека Ондрачєка у п’ятницю з третьої спроби було обрано головою Державної інспекції ради безпеки. Це перший випадок, щоб комуніст зайняв таку посаду після падіння комунізму в країні майже три десятиліття тому”, — йдеться в повідомленні.
Протестувальники розмахували прапорами ЄС та Чеської Республіки, тримали плакати з написами “Не допустімо комуністів до влади” і “Досить комуністів”, маючи на увазі діючого прем’єр-міністра Чехії Андрія Бабиша. Він був членом Комуністичної партії Чехословаччини з 1980 по 1989 рік, та є другим за багатством громадянином країни.
Точна кількість протестуючих поки невідома.
Нагадаємо, збірна Чехії з біатлону відкликала заявку на участь в етапі Кубка світу, який пройде в Тюмені і стане заключним в поточному сезоні.