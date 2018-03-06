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В Чехии прошли многотысячные митинги против избрания члена компартии главой Госинспекции совета безопасности

В Чехии прошли многотысячные митинги против избрания члена компартии главой Госинспекции совета безопасности

Киев  •  УНН

 • 10498 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Вечером 5 марта в Праге и других городах Чехии прошли многотысячные антикоммунистические митинги, в частности против избрания председателем Государственной инспекции Совета безопасности (GIBS) члена компартии Зденека Ондрачека, который, будучи полицейским, разгонял антикоммунистические манифестации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на международное информационное агентство Reuters.

“Чешский депутат от компартии Зденека Ондрачека в пятницу с третьей попытки был избран председателем Государственной инспекции Совета безопасности. Это первый случай, чтобы коммунист занял такую ​​должность после падения коммунизма в стране почти три десятилетия назад”, - говорится в сообщении.

Протестующие размахивали флагами ЕС и Чешской Республики, держали плакаты с надписями “Не допустим коммунистов к власти” и “Хватит коммунистов”, имея в виду действующего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Он был членом Коммунистической партии Чехословакии с 1980 по 1989 год, и является вторым по богатству гражданином страны.

Точное количество протестующих пока неизвестно.

Напомним, сборная Чехии по биатлону отозвала заявку на участие в этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени и станет заключительным в текущем сезоне.

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