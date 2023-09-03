У cанкт-петербурзі пожежа на нафтобазі. Очевидці кажуть, що чули звуки вибухів – росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У російському санки-петербурзі пожежа на нафтобазі «Струмки». росЗМІ з посиланням на очевидців пишуть, що було чутно звуки вибухів, повідомляє УНН.
За даними мнс рф, на нафтобазі іогонь охопив ангар площею 80 на 10 метрів. Інформації щодо постраждалих немає.
РосЗМІ з посиланням на очевидців пишуть, що пожежу супроводжували звуки вибухів.
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