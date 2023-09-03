У cанкт-петербурзі пожежа на нафтобазі. Очевидці кажуть, що чули звуки вибухів – росЗМІ

За даними мнс рф, на нафтобазі іогонь охопив ангар площею 80 на 10 метрів. Інформації щодо постраждалих немає.

РосЗМІ з посиланням на очевидців пишуть, що пожежу супроводжували звуки вибухів.

Нагадаємо

Днями сталася пожежа у столиці рф москві.