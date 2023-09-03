В санкт-петербурге пожар на нефтебазе. Очевидцы говорят, что слышали звуки взрывов - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В российском Санки-петербурге пожар на нефтебазе «Струмки». росСМИ со ссылкой на очевидцев пишут, что были слышны звуки взрывов, сообщает УНН.
По данным мчс рф, на нефтебазе огонь охватил ангар площадью 80 на 10 метров. Информации о пострадавших нет.
РосСМИ со ссылкой на очевидцев пишут, что пожар сопровождали звуки взрывов.
Напомним
На днях произошел пожар в столице рф москве.