В санкт-петербурге пожар на нефтебазе. Очевидцы говорят, что слышали звуки взрывов - росСМИ

По данным мчс рф, на нефтебазе огонь охватил ангар площадью 80 на 10 метров. Информации о пострадавших нет.

РосСМИ со ссылкой на очевидцев пишут, что пожар сопровождали звуки взрывов.

Напомним

На днях произошел пожар в столице рф москве.