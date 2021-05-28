У будинок американця в Вашингтоні проникла пума і втратила свідомість в раковині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. В адміністративному центрі округу Грант в штаті Вашингтон (США), в будинок одного з місцевих жителів проникла пума, і в раковині втратила свідомість. Про це пише УНН з посиланням на Fox News.
Деталі
Спочатку, тварину помітили жителі міста, після чого зателефонували в поліцію.
Зазначається, що заступник шерифа округу і співробітники Державного департаменту рибного лову й дикої природи (WSDFW) відстежили тварину і виїхали за ним навздогін.
На опублікованих відео видно, що пума проникла в будинок одного з місцевих жителів, перестрибнувши перед цим через паркан. Тварина розбила вікно в кухні, що дозволило офіцерам WSDFW випустити в неї дротики з транквілізатором. Через деякий час вона втратила свідомість прямо в кухонній раковині.
Повідомляється, що в результаті інциденту тварина не постраждала. Пума знаходиться в безпеці, і незабаром її випустять назад в дику природу.
Довідка
Пуми (Puma concolor) — четверті за розмірами представниками сімейства котячих після левів, тигрів і ягуарів. Вони живуть як в Північній, так і в Південній Америці.
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