У будинок американця в Вашингтоні проникла пума і втратила свідомість в раковині

Деталі

Спочатку, тварину помітили жителі міста, після чого зателефонували в поліцію.

Зазначається, що заступник шерифа округу і співробітники Державного департаменту рибного лову й дикої природи (WSDFW) відстежили тварину і виїхали за ним навздогін.

На опублікованих відео видно, що пума проникла в будинок одного з місцевих жителів, перестрибнувши перед цим через паркан. Тварина розбила вікно в кухні, що дозволило офіцерам WSDFW випустити в неї дротики з транквілізатором. Через деякий час вона втратила свідомість прямо в кухонній раковині.

Повідомляється, що в результаті інциденту тварина не постраждала. Пума знаходиться в безпеці, і незабаром її випустять назад в дику природу.

Довідка

Пуми (Puma concolor) — четверті за розмірами представниками сімейства котячих після левів, тигрів і ягуарів. Вони живуть як в Північній, так і в Південній Америці.

Нагадаємо

У шлюзі Темзи застрягло дитинча кита, якого всю ніч намагалися звільнити рятувальники, після чого приспали.