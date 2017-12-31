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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 22250 перегляди

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У Брюсселі з різдвяних ясел невідомі вкрали фігурку Христа

Київ • УНН

 • 10952 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. На головній площі Брюсселя, Гран Пляс, невідомі вкрали фігурку немовляти Христа з різдвяних ясел. Про це повідомляє “РИА Новости” з посиланням на джерело в столичній мерії, передає УНН.

У Брюсселі з різдвяних ясел невідомі вкрали фігурку Христа

“Дійсно, фігурка Христа-немовляти була викрадена, а люлька, в якій він перебував зламана. Але зараз вже все в порядку: знайдена репліка, поломка усунена”, — повідомили в мерії.

Відзначено, що поліція веде розшук вандалів.

Нагадаємо, раніше ватиканська поліція заарештувала українську активістку Femen, яка намагалася вкрасти фігурку немовляти Ісуса з різдвяного вертепу на площі Святого Петра.

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