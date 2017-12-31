В Брюсселе с рождественских яслей неизвестные украли фигурку Христа

“Действительно, фигурка Христа-младенца была похищена, а люлька, в которой он находился сломана. Но сейчас уже все в порядке: найдена реплика, поломка устранена”, — сообщили в мэрии.

Отмечено, что полиция ведет розыск вандалов.

Напомним, ранее ватиканская полиция арестовала украинскую активистку Femen, которая пыталась украсть фигурку младенца Иисуса из рождественского вертепа на площади Святого Петра.