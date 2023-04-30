У брянській області пожежа та обвалення будинку: губернатор заявив про обстріл селища
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Губернатор брянської області росії олександр богомаз заявив про обстріл селища суземка. Там сталася пожежа і часткове руйнування житлового будинку, про це він написав на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
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брянський губернатор повідомив про обстріл селища суземка. За його інформацією, внаслідок влучання снаряда сталася пожежа. Один будинок повністю знищенний, а ще два мають часткове руйнування, одна людина постраждала, дві загинуло.
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"ЗСУ обстріляли селище Суземка. Є один постраждалий. Унаслідок влучання снаряда сталася пожежа і часткове руйнування одного житлового будинку. На місці працюють усі оперативні служби", - написав він.