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У брянській області пожежа та обвалення будинку: губернатор заявив про обстріл селища

У брянській області пожежа та обвалення будинку: губернатор заявив про обстріл селища

Київ • УНН

 • 445557 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Губернатор брянської області росії олександр богомаз заявив про обстріл селища суземка. Там сталася пожежа і часткове руйнування житлового будинку, про це він написав на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.

Деталі

брянський губернатор повідомив про обстріл селища суземка. За його інформацією, внаслідок влучання снаряда сталася пожежа. Один будинок повністю знищенний, а ще два мають часткове руйнування, одна людина постраждала, дві загинуло.

Цитата

"ЗСУ обстріляли селище Суземка. Є один постраждалий. Унаслідок влучання снаряда сталася пожежа і часткове руйнування одного житлового будинку. На місці працюють усі оперативні служби", - написав він.

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