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У Броварській міськраді хочуть перевірити житлові комплекси на відповідність нормам ДБН

У Броварській міськраді хочуть перевірити житлові комплекси на відповідність нормам ДБН

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Депутат Броварської міськради та член земельної комісії Володимир Опалько звернувся до головного архітектора міста з проханням надати розрахунки відповідності нових житлових комплексів нормам ДБН, повідомляє УНН.

За його словами, на сьогоднішній день затвердження в ДП “Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “Діпромісто” вже пройшов проект житлового комплексу “Scandia”.

“Я думаю, що якщо "Scandia" дотримається розрахунків "Діпромісто", то більше спірних питань, окрім виконання ними їхніх інвестиційних зобов’язань, у міської влади не має бути і суперечки мають бути зняті”, — зазначив В.Опалько.

Водночас депутат зауважив, що в Броварах між забудовниками точиться конкурента війна, а тому деякі голослівні заяви, зокрема на адресу ЖК “Scandia”, є нічим іншим як проявом цієї боротьби. Як пояснив В.Опалько, конкуренти намагаються змусити ЖК “Scandia” підняти ціни на квартири, оскільки зараз вони нижче за ціни інших житлових комплексів.

“У "Scandia" трошки нижча була вартість житла, чим створювала дуже велику конкуренцію Поліщуку (Віктор Поліщук — бенефіціарний власник ЖК "Зелений квартал“ та ЖК "Лісовий квартал“ -ред). Тепер, якщо керівництво "Scandia“ піде по цьому шляху і буде забудовувати для 17 тисяч населення, то я думаю, що при тих зобов’язаннях, соціальних школах і садочках, інженерній інфраструктурі — вони вимушені будуть піднімати собівартість.. І тут уже свою роль різні крикуни, вважай виконали”, — наголосив В.Опалько.

Нагадаємо, ДП “Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “Діпромісто” затвердив чисельність та щільність населення одного з найбільших житлових комплексів України — ЖК Scandia (Бровари). За даними організації, в проекті скандинавського містечка дотримано також усіх необхідних норм щодо озеленення території.

Довідка УНН: Діпромісто — один з провідних науково-дослідних і проектних інститутів у галузі планування територій та населених пунктів в Україні, створений у 1930 році. Є державним підприємством, що відноситься до сфери управління Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Діяльність Інституту “Діпромісто” направлена на наукове забезпечення виконання проектних і вишукувальних робіт у сфері містобудування та архітектури, створення нормативної та методичної бази для здійснення планування і забудови території, а також розроблення містобудівної документації населених пунктів, регіонів і країни в цілому, проектної документації з цивільного будівництва та ландшафтної архітектури, створення і впровадження геоінформаційних систем підтримки рішень у сфері містобудування, у тому числі автоматизованих систем містобудівного кадастру, проведення робіт із землеустрою, підготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері містобудування.

Інститут визначено базовою організацією з науково-технічної діяльності у будівництві (Наказ Мінрегіону України від 3.05.2012 № 190), що передбачає здійснення науково-технічного, дослідного, нормативно-методичного та інформаційного забезпечення з питань планування і забудови територій та населених пунктів, а також забезпечення функціонування технічного комітету стандартизації “Планування територій та населених пунктів” (ТК 314), створеного на базі ДП УДНДІПМ “Діпромісто” імені Ю. М. Білоконя згідно з наказом Мінрегіону України від 21.02.2012, № 73.

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