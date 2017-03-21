В Броварском горсовете хотят проверить жилые комплексы на соответствие нормам ДБН

По его словам, на сегодняшний день утверждение в ГП "Украинский государственный научно-исследовательский институт проектирования городов "Гипроград"уже прошел проект жилого комплекса "Scandia".

"Я думаю, что если "Scandia" придерживаться расчетов "Гипрограда", тем больше спорных вопросов, кроме выполнения ими их инвестиционных обязательств, у городской власти не должно быть и споры должны быть сняты", - отметил В.Опалько.

В то же время депутат отметил, что в Броварах между застройщиками идет конкурентная война, а поэтому некоторые голословные заявления, в частности в адрес ЖК "Scandia", являются ничем иным как проявлением этой борьбы. Как пояснил В.Опалько, конкуренты пытаются заставить ЖК "Scandia" поднять цены на квартиры, поскольку сейчас они ниже цен других жилых комплексов.

"У "Scandia" немножко ниже была стоимость жилья, чем создавала очень большую конкуренцию Полищуку (Виктор Полищук - бенефициарный владелец ЖК "Зеленый квартал" и ЖК " Лесной квартал" ред). Теперь, если руководство "Scandia" пойдет по этому пути и будет застраивать для 17 тысяч населения, то я думаю, что при тех обязательствах, социальных школах и садиках, инженерной инфраструктуре - они вынуждены будут поднимать себестоимость... И тут уже свою роль различные крикуны, считай выполнили", - подчеркнул В.Опалько.

Напомним, ГП "Украинский государственный научно-исследовательский институт проектирования городов "Гипроград" утвердил численность и плотность населения одного из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Бровары). По данным организации, в проекте скандинавского города соблюдены также всех необходимых норм по озеленению территории.

Справка: Гипроград - один из ведущих научно-исследовательских и проектных институтов в области планирования территорий и населенных пунктов в Украине, созданный в 1930 году. Является государственным предприятием, относится к сфере управления Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Деятельность Института "Гипроград" направлена ​​на научное обеспечение выполнения проектных и изыскательских работ в сфере градостроительства и архитектуры, создание нормативной и методической базы для осуществления планирования и застройки территории, а также разработку градостроительной документации населенных пунктов, регионов и страны в целом, проектной документации по гражданскому строительства и ландшафтной архитектуры, создание и внедрение геоинформационных систем поддержки решений в области градостроительства, в том числе автоматизированных систем градостроительного кадастра, проведения работ по землеустройству, подготовка и повышение квалификации специалистов в сфере градостроительства.

Институт определен базовой организацией по научно-технической деятельности в строительстве (Приказ Минрегиона Украины от 3.05.2012 №190), что предусматривает осуществление научно-технического, исследовательского, нормативно-методического и информационного обеспечения по вопросам планирования и застройки территорий и населенных пунктов, а также обеспечение функционирования технического комитета стандартизации "Планирование территорий и населенных пунктов" (ТК 314), созданного на базе ГП УДНДИПМ "Гипроград" имени Ю.Н.Билоконя согласно приказу Минрегиона Украины от 21.02.2012, № 73.