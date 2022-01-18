У британському парламенті готують план усунення Джонсона з посади прем'єра - The Guardian

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"Необхідно всього по 10 листів від кожної з груп, щоб досягти 54 необхідних для розгляду питання", — розповіло джерело газети в уряді.

Деталі

Як повідомляє газета, план зміщення політика з посади отримав назву "Операція Ринка".

The Guardian повідомляє, що відповідну назву "операція" отримала після інциденту з вбивством собаки з такою кличкою. Тварина була вбита під час британського політичного скандалу "справа Торпа" у 1970-ті роки.

Відзначається, що до критиків чинного прем'єра увійшли також колишні міністри і лідери регіональних відділень, які скептично ставляться до заходів локдауну, які вводив Джонсон.

Згідно з анонімним опитуванням, незадоволених парламентаріїв вже близько 40%. У разі, якщо в парламенті набереться велика кількість прихильників відходу Джонсона, можна буде запустити процедуру, яка призведе до його відставки.

Додамо

Днями рейтинг прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона досяг рекордного мінімуму з того моменту, як він очолив уряд.



ЗМІ повідомляли, що позиції політика похитнулися після скандалу з вечіркою в резиденції Джонсона на Даунінг-стріт в травні 2020 року, коли в країні діяли жорсткі обмеження у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Через інцидент, підтримка "консерваторів" впала до мінімуму, а виборці вже давно відчувають розчарування і недовіру до Джонсона, який, на їхню думку, ігнорує їхні інтереси і живе за його власними правилами.

Вечірка на Даунінг-стріт

Днями співробітників офісу Джонсона звинуватили в проведенні двох вечірок в резиденції глави уряду на Даунінг-стріт, 10 в Лондоні напередодні похорону герцога Единбурзького. Після цього офіс Джонсона вибачився перед королевою Єлизаветою II за дві вечірки на Даунінг-стріт, 10, що пройшли напередодні похорону принца Філіпа.

Ще раніше в ЗМІ просочилося відео, на якому співробітники офісу Джонсона жартують, як пояснити громадськості проведення ще однієї вечірки під час локдауну. Джонсон був змушений виправдовуватися перед парламентом.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністра Великої Британії сфотографували в саду на Даунінг-стріт разом з дружиною, компанією до 17 співробітників і частуванням 15 травня 2020 року, хоча на той момент в Британії разом могли зустрічатися тільки двоє людей, тільки на відкритому повітрі і на відстані не менше ніж 2 метри.