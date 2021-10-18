У Британському музеї покажуть "найстарішу в світі карту зірок"

Деталі

Диск належить Державному музею передісторії Німеччини в Галле, але переданий в оренду Британському музею - вперше за 15 років.

Британський музей заявив, що він буде виставлений у межах виставки у Стоунхенджі, яка відкриється в лютому.

Доповнення

Вважається, що Небесному диску з Небри 3600 років, він датується бронзовою добою.

Бронзовий диск був виявлений у Німеччині в 1999 році і вважається однією з найважливіших археологічних знахідок 20 століття. Але знахідка також викликала суперечки, і невелика кількість вчених заперечують його справжність.

Небесний диск із Небри має розмір близько 30 см і покритий синьо-зеленою патиною, прикрашений золотими символами, що представляють Сонце, Місяць, зірки, сонцестояння й інші космічні явища.

ЮНЕСКО включило артефакт у свій реєстр документальної спадщини людства.