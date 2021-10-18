В Британском музее покажут "старейшую в мире карту звезд"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Небесный диск из Небры, древний артефакт, который считается самой старой звездной картой в мире, будет выставлен в Британском музее, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Диск принадлежит Государственному музею предыстории Германии в Галле, но передан в аренду Британскому музею - впервые за 15 лет.
Британский музей заявил, что он будет выставлен в рамках выставки в Стоунхендже, которая откроется в феврале.
Дополнение
Считается, что Небесному диску из Небры 3600 лет, он датируется бронзовым веком.
Бронзовый диск был обнаружен в Германии в 1999 году и считается одной из самых важных археологических находок 20 века. Но находка также вызвала споры, и небольшое количество ученых оспаривают его подлинность.
Диск из Небры имеет размер около 30 см и покрыт сине-зеленой патиной, украшенный золотыми символами, представляющими Солнце, Луну, звезды, солнцестояния и другие космические явления.
ЮНЕСКО включило артефакт в свой реестр документального наследия человечества.