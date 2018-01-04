У Британії затримали 6 учасників неонацистського руху
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У Великій Британії затримали шістьох людей, які, ймовірно, є членами неонацистського руху National Action. Про це повідомляє Birmingham Mail із посиланням на прес-службу поліцейського підрозділу із боротьби з тероризмом Західного Мідленда, передає УНН.
П'ятеро чоловіків і одна жінка віком від 21 до 37 років протягом тривалого часу перебували в полі зору правоохоронних органів.
Усі затримані взяті під варту на 48 годин у відповідності зі статтею 41 британського Акта про тероризм 2000 року.
У грудні 2016 року британська влада визнала National Action забороненою організацією після того, як та привітала вбивство політика Джо Кокса, який був членом Лейбористської партії, яка виступала за збереження членства країни в ЄС.
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National Action стала першою ультраправою групою, яку оголосили поза законом у Британії.
Ряд британських військовослужбовців постав перед судом за звинуваченнями у зв'язках з National Action.