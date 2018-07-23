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У Британії заарештували чотирьох людей у зв’язку з нападом на дитину з кислотою

У Британії заарештували чотирьох людей у зв’язку з нападом на дитину з кислотою

Київ • УНН

 • 8802 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Британська поліція заарештувала трьох чоловіків у Лондоні, яких підозрюють у вчорашньому нападі з кислотою на трирічного хлопчика в англійському місті Вустер. Ще один чоловік був заарештований учора. Про це повідомляє УНН з посиланням Reuters.

"Хлопчика вже виписали, але довгострокові наслідки його травм зараз невідомі", - заявили правоохоронці.

Поліція заявила, що заарештувала трьох чоловіків у віці 22, 25 і 26 років, яких підозрюють у змові з метою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Інший 39-річний чоловік залишається під вартою.

Останнім часом у Великій Британії спостерігається різке зростання кількості нападів з кислотою.

Нагадаємо, 21 липня, в місті Вустер (Великобританія - ред.) 39-річний житель Вулвергемптона з невідомих причин облив трирічну дитину кислотою.

Правоохоронці працюють над тим, щоб визначити деталі події і речовину, яка використовувалася для нападу.

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