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У Британії різко збільшилася кількість померлих від COVID-19 через нові дані

У Британії різко збільшилася кількість померлих від COVID-19 через нові дані

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Велика Британія різко відкоригувала у бік збільшення офіційну статистику кількості померлих внаслідок хвороби COVID-19, яку викликає коронавірус. Відповідно до нових даних, кількість жертв становить 26 097. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Днем раніше цей показник був 21 678, однак, він враховував лише дані про померлих внаслідок COVID-19 у лікарнях. Натомість уточнені дані охоплюють також статистику смертей у притулках для людей похилого віку та приватних домогосподарствах з Англії та Уельсу.

Консервативний уряд прем'єра Бориса Джонсона піддають критиці за надто пізнє запровадження карантинних обмежень. Також критики відзначають брак захисного одягу для медиків і недостатню кількість проведених тестів. У Великій Британії планували до кінця квітня щодня тестувати на коронавірус сто тисяч осіб, проте поки вдалося досягнути лише третини цього показника.

За останніми даними, приблизно 165 тисяч осіб у країні мають позитивний тест на коронавірус. У середу, 29 квітня, було зафіксовано близько чотирьох тисяч нових випадків зараження. Попереднього дня від COVID-19 померло 765 осіб.

Нагадаємо, Росія вийшла на восьме місце у світі за поширенням коронавірусу, випередивши Іран і Китай.

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