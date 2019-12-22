У Британії дозволили ліки від епілепсії на основі канабісу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Великій Британії люди, хворі на важку епілепсією, зможуть отримати доступ до ліків на основі канабісу з початку 2020 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Лікарі зможуть призначити препарат Епідіолекс з 6 січня. Препарат призначатимуть дорослим та дітям віком від двох років.
Клінічні випробування показали, що пероральний розчин, який містить каннабідіол, може зменшити кількість припадків до 40% у деяких дітей.
Ліки будуть використовувати для лікування двох рідкісних, але важких форм дитячої епілепсії — синдрому Леннокса Гастаута та синдрому Дравет.
Нагадаємо, у Сінгапурі вперше дозволили застосувати препарат з марихуаною.