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У Бразилії помер один з тестувальників вакцини AstraZeneca

У Бразилії помер один з тестувальників вакцини AstraZeneca

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Національне агентство спостереження за здоров'ям Бразилії у середу, 21 жовтня, повідомило про смерть одного з добровольців, який брав участь у клінічних тестуваннях вакцини проти коронавірусу, розробленої британською компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом. У відомстві додали, що, попри смерть добровольця, випробовування вакцини триватимуть, пише DW, передає УНН.

В Університеті Сан-Паулу, який бере участь в координації третьої фази клінічних випробувань вакцини у Бразилії, своєю чергою, поінформували, що померлий доброволець був громадянином Бразилії, але інших подробиць не надали.

На тлі повідомлення про смерть добровольця акції AstraZeneca у середу впали на 1,7 відсотка.

Раніше уряд Бразилії заявляв про плани придбати розроблену у Великобританії вакцину від коронавірусу та розгорнути потужності з її виробництва у біомедичному центрі FioCruz у Ріо-де-Жанейро. Паралельно з британською вакциною у Бразилії проводяться випробування китайської вакцини від коронавірусу виробництва компанії Sinovac.

На початку вересня випробовування вакцини AstraZeneca було призупинено після появи повідомлень про виникнення захворювання невідомого походження в одного з добровольців. Згодом тестування вакцини було відновлено.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, хто і яку вакцину від COVID-19 отримає першим у межах механізму COVAX.

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