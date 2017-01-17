У БПП поки немає єдиного рішення щодо підвищення зарплат нардепам — О.Гончаренко
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У фракції "Блок Петра Порошенка" поки немає єдиного рішення щодо голосування за підвищення заробітних плат народним депутатам. Про це сьогодні у кулуарах ВРУ журналістам заявив заступник голови фракції БПП Олексій Гончаренко, передає кореспондент УНН.
“Що стосується нашої фракції, у нас немає окремого рішення, ми його не голосували (на засіданні фракції — ред.), я думаю, що кожен визначиться сам”, — заявив О.Гончаренко.
Разом з тим, за його словами, особисто він не підтримуватиме рішення про підвищення зарплат нардепів.
“Сьогодні, як на мене, зарплата народного депутата є більш-менш прийнятною, враховуючи ті економічні реалії, які є в країні”, — додав О.Гончаренко.