В БПП пока нет единого решения по повышению зарплат нардепам - А.Гончаренко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Во фракции "Блок Петра Порошенко" пока нет единого решения относительно голосования за повышение заработных плат народным депутатам. Об этом сегодня в кулуарах ВРУ журналистам заявил заместитель председателя фракции БПП Алексей Гончаренко, передает корреспондент УНН.
"Что касается нашей фракции, у нас нет отдельного решения, мы его не голосовали (на заседании фракции - ред.), я думаю, что каждый определится сам", - заявил А.Гончаренко.
Вместе с тем, по его словам, лично он не будет поддерживать решение о повышении зарплат нардепов.
"Сегодня, на мой взгляд, зарплата народного депутата является более или менее приемлемой, учитывая те экономические реалии, которые есть в стране", - добавил А.Гончаренко.