У БПП не виключили, що річний звіт уряду відбудеться у травні

"Я можу сказати, що в Уряду є ще місяць, ймовірно, для підготовки звіту. Тому що на цьому тижні напевно фізично не вийде зробити звіт, термін річної закінчується тільки в п'ятницю. Але в моєму розумінні, в п'ятницю це навряд чи станеться. Я думаю, це буде на першому тижні (пленарному - ред.) після травневих свят", - сказав Г.Загорій.

На питання про що піде мова на засіданні фракції він не зміг відповісти, але підкреслив: "Нам це не було анонсовано. Фракція повинна була бути в робочому режимі в парламенті, а потім в терміновому порядку була перенесена сюди".

На запитання кореспондента УНН, чи будуть сьогодні обговорюватися майбутні кадрові перестановки в уряді, він зазначив: "Думаю, що сьогодні це не буде обговорюватися, але думаю, що може прозвучати сьогодні на засіданні фракції, зокрема це отримати якісь коментарі щодо відставки голови Національного Банку і глави Фонду державного майна".

Нагадаємо, голова НБУ В.Гонтарева подала у відставку. Крім того, голова Фонду держмайна І.Білоус подав у відставку.