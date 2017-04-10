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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 78191 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111341 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169601 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124713 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121824 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115236 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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В БПП не исключили, что годовой отчет правительства состоится в мае

В БПП не исключили, что годовой отчет правительства состоится в мае

Киев  •  УНН

 • 12922 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. К вопросу годового отчета правительства парламент может вернуться в первую пленарную неделю после майских праздников. Об этом в интервью журналистам заявил народный депутат Украины член фракции Блок Петра Порошенко Глеб Загорий, передает корреспондент УНН.

"Я могу сказать, что у правительства есть еще месяц, вероятно, для подготовки отчета. Потому что на этой неделе наверняка физически не получится сделать отчет, срок годовой заканчивается только в пятницу. Но в моем понимании, в пятницу это вряд произойдет. Я думаю, это будет на первой неделе (пленарной - ред.) после майских праздников", - сказал Г.Загорий.

На вопрос о чем пойдет речь на заседании фракции он не смог ответить, но подчеркнул: "Нам это не было анонсировано. Фракция должна была быть в рабочем режиме в парламенте, а потом в срочном порядке была перенесена сюда".

На вопрос корреспондента УНН, будут сегодня обсуждаться будущие кадровые перестановки в правительстве, он отметил: "Думаю, что сегодня это не будет обсуждаться, но думаю, что может прозвучать сегодня на заседании фракции, в частности это получить какие-то комментарии относительно отставки председателя Национального Банка и главы Фонда государственного имущества".

Напомним, глава НБУ В.Гонтарева подала в отставку . Кроме того, председатель Фонда госимущества И.Билоус подал в отставку .

Украинские Национальные Новости

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