В БПП не исключили, что годовой отчет правительства состоится в мае

"Я могу сказать, что у правительства есть еще месяц, вероятно, для подготовки отчета. Потому что на этой неделе наверняка физически не получится сделать отчет, срок годовой заканчивается только в пятницу. Но в моем понимании, в пятницу это вряд произойдет. Я думаю, это будет на первой неделе (пленарной - ред.) после майских праздников", - сказал Г.Загорий.

На вопрос о чем пойдет речь на заседании фракции он не смог ответить, но подчеркнул: "Нам это не было анонсировано. Фракция должна была быть в рабочем режиме в парламенте, а потом в срочном порядке была перенесена сюда".

На вопрос корреспондента УНН, будут сегодня обсуждаться будущие кадровые перестановки в правительстве, он отметил: "Думаю, что сегодня это не будет обсуждаться, но думаю, что может прозвучать сегодня на заседании фракции, в частности это получить какие-то комментарии относительно отставки председателя Национального Банка и главы Фонда государственного имущества".

Напомним, глава НБУ В.Гонтарева подала в отставку . Кроме того, председатель Фонда госимущества И.Билоус подал в отставку .