У боях за Україну загинув білоруський доброволець "Моджахед"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На Бахмутському напрямку загинув білоруський доброволець-мусульманин Данило Ляшук, відомий як «Моджахед». Про це повідомляє релігійна організація Іслам в Україні з посиланням на військового капелана Хаджімурада Путіліна, передає УНН.
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«У війні за Україну загинув білоруський доброволець-мусульманин Данило Ляшук, відомий як «Моджахед»... Сталося це на Бахмутському напрямку», - йдеться у повідомленні.
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