У боях за Україну загинув білоруський доброволець "Моджахед"

Цитата

«У війні за Україну загинув білоруський доброволець-мусульманин Данило Ляшук, відомий як «Моджахед»... Сталося це на Бахмутському напрямку», - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У бою під Бахмутом загинув "Да Вінчі" - герой України Дмитро Коцюбайло.

На початку березня у боях під Бахмутом на боці ЗСУ загинув ще один грузин.

Оператор Суспільного та військовий Олексій Ольховик загинув 13 березня у місті Бахмут.