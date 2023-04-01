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У боях за Україну загинув білоруський доброволець "Моджахед"

У боях за Україну загинув білоруський доброволець "Моджахед"

Київ • УНН

 • 749447 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. На Бахмутському напрямку загинув білоруський доброволець-мусульманин Данило Ляшук, відомий як «Моджахед». Про це повідомляє релігійна організація Іслам в Україні з посиланням на військового капелана Хаджімурада Путіліна, передає УНН.

Цитата

«У війні за Україну загинув білоруський доброволець-мусульманин Данило Ляшук, відомий як «Моджахед»... Сталося це на Бахмутському напрямку», - йдеться у повідомленні.

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