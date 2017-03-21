У "Борисполі" прикордонники затримали партію тропічних рослин

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. У міжнародному аеропорту “Бориспіль” співробітники Держприкордонслужби спільно з працівниками митниці виявили понад 80 рослин хойя. Ввезти їх в Україну намагався член екіпажу повітряного судна одної з авіакомпаній. Про це УНН повідомляє прес-офіцер ОК ПП “Київ” Свілана Савчук.

“Під час огляду особистих речей і було виявлено тропічні рослини. Чоловік „нафарширував“ ними свою валізу для подорожей”, — повідомила С.Савчук.

За порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю на особу — громадянина України складено протокол МКУ за ст.471.

Нагадаємо, 13 березня у міжнародному аеропорті “Бориспіль” співробітники Держприкордонслужби виявили та зупинили 10 громадян Афганістану. Іноземці, серед яких були і неповнолітні діти, прямували транзитом з Алмати до Мілану.

Також нагадаємо, ввечері 12 березня в аеропорту “Бориспіль” прикордонники, здійснюючи оформлення рейсу Бангкок-Київ встановили, що на одного з громадян відбулось спрацювання бази даних Інтерполу.

Українець 1986 року народження розшукувався правоохоронними органами України за вчинення злочину передбаченого ст.190 ч.3 (шахрайство).

Українські Національні Новини

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