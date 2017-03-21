В "Борисполе" пограничники задержали партию тропических растений

"В ходе осмотра личных вещей и были обнаружены тропические растения. Мужчина "нафаршировал" ими чемодан для путешествий", - сообщила С.Савчук.

За нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля на лицо - гражданина Украины составлен протокол ТКУ по ст.471.

Напомним, 13 марта в международном аэропорту "Борисполь" сотрудники Госпогранслужбы обнаружили и остановили 10 граждан Афганистана. Иностранцы, среди которых были и несовершеннолетние дети, направлялись транзитом из Алматы в Милан.

Также напомним, вечером 12 марта в аэропорту "Борисполь" пограничники, осуществляя оформление рейса Бангкок-Киев установили, что на одного из граждан произошло срабатывание базы данных Интерпола.

Украинец 1986 года рождения разыскивался правоохранительными органами Украины за совершение преступления, предусмотренного ст.190 ч.3 (мошенничество).