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У більшості держав світу пройшла акція "Година Землі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. У різних частинах світу о 20:30 за місцевим часом пройшла акція “Година землі”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Всесвітній фонд дикої природи (WWF).

В рамках “Години Землі” світло згасло і в так званій Гаю Наддерев в природному парку в Сінгапурі. Зазвичай деревовидні структури Гаю — вертикальні сади висотою від 25 до 50 метрів — підсвічуються по всій своїй довжині.

У Греції — згасла підсвітка руїн древнього храму Парфенон на Акрополі в Афінах.

У Римі, в свою чергу, була вимкнена підсвітка Колізею.

Люди зібралися в Цитаделі Аммана в Йорданії, щоб запалити 11 440 свічок на зібраній ними свічковий мозаїці, викладеної в цифру 60. Саму мозаїку визнали найбільшою в світі і занесли в книгу рекордів Гіннеса.

У Берліні та Лондоні — “зникли у темряві” Бранденбурзькі ворота та Букінгемський палац відповідно.

У Києві ж згасло освітлення на Золотих воротах та на монументі “Батьківщина-мати”.

Як повідомляв УНН, сьогодні люди в усьому світі вимкнуть світло під час “Години Землі”.

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