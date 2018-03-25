У більшості держав світу пройшла акція "Година Землі"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У різних частинах світу о 20:30 за місцевим часом пройшла акція “Година землі”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Всесвітній фонд дикої природи (WWF).
В рамках “Години Землі” світло згасло і в так званій Гаю Наддерев в природному парку в Сінгапурі. Зазвичай деревовидні структури Гаю — вертикальні сади висотою від 25 до 50 метрів — підсвічуються по всій своїй довжині.
У Греції — згасла підсвітка руїн древнього храму Парфенон на Акрополі в Афінах.
У Римі, в свою чергу, була вимкнена підсвітка Колізею.
Люди зібралися в Цитаделі Аммана в Йорданії, щоб запалити 11 440 свічок на зібраній ними свічковий мозаїці, викладеної в цифру 60. Саму мозаїку визнали найбільшою в світі і занесли в книгу рекордів Гіннеса.
У Берліні та Лондоні — “зникли у темряві” Бранденбурзькі ворота та Букінгемський палац відповідно.
У Києві ж згасло освітлення на Золотих воротах та на монументі “Батьківщина-мати”.
Як повідомляв УНН, сьогодні люди в усьому світі вимкнуть світло під час “Години Землі”.