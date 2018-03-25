В большинстве государств мира прошла акция "Час Земли"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В разных частях мира в 20:30 по местному времени прошла акция “Час земли”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Всемирный фонд дикой природы (WWF).
В рамках “Часа Земли” свет погас и в так называемой Роще Сверхдеревьев в природном парке в Сингапуре. Обычно древовидные структуры Рощи — вертикальные сады высотой от 25 до 50 метров — подсвечиваются по всей своей длине.
В Греции — погасла подсветка руин древнего храма Парфенон на Акрополе в Афинах.
В Риме, в свою очередь, была отключена подсветка Колизея.
Люди собрались в Цитадели Аммана в Иордании, чтобы зажечь 11 440 свечей на собранной ими свечной мозаике, выложенной в цифру 60. Саму мозаику признали крупнейшей в мире и занесли в книгу рекордов Гиннеса.
В Берлине и Лондоне — “исчезли в темноте” Бранденбургские ворота и Букингемский дворец соответственно.
В Киеве же погасло освещения на Золотых воротах и на монументе “Родина-мать”.
Как сообщал УНН, сегодня люди во всем мире выключат свет во время “Часа Земли”.