У білоруському Бресті виступили проти георгіївської стрічки в громадському транспорті

Зазначається, що нещодавно жителька Бресту їхала в міській маршрутці і побачила у водія на лобовому склі георгіївську стрічку. Жінка попросила її зняти, але отримала відмову в грубій формі. Після цього вона написала скаргу директору комунального транспортного підприємства “Брестгортранс”.

“Представники влади поставилися до звернення жінки серйозно. „Брестгортранс“ і брестський міськвиконком попросили у неї вибачення, а також повідомили, що провели збори про неприпустимість розміщення в громадському транспорті різних прапорів і релігійної атрибутики”, — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що стаття 94 ПДР Білорусі забороняє участь у дорожньому русі транспортного засобу з наклейками і об’єктами, які заважають огляду. До таких належать стрічки і будь-які прапори. Такого водія можуть притягнути до адміністративної відповідальності.