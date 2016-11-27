У білоруському Бресті виступили проти георгіївської стрічки в громадському транспорті
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У білоруському Бресті місцева влада підтримала місцеву жительку, яка написала скаргу на водія маршрутки, на лобовому склі якого висіла георгіївська стрічка. Про це повідомляє “Белсат”, передає УНН.
Зазначається, що нещодавно жителька Бресту їхала в міській маршрутці і побачила у водія на лобовому склі георгіївську стрічку. Жінка попросила її зняти, але отримала відмову в грубій формі. Після цього вона написала скаргу директору комунального транспортного підприємства “Брестгортранс”.
“Представники влади поставилися до звернення жінки серйозно. „Брестгортранс“ і брестський міськвиконком попросили у неї вибачення, а також повідомили, що провели збори про неприпустимість розміщення в громадському транспорті різних прапорів і релігійної атрибутики”, — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що стаття 94 ПДР Білорусі забороняє участь у дорожньому русі транспортного засобу з наклейками і об’єктами, які заважають огляду. До таких належать стрічки і будь-які прапори. Такого водія можуть притягнути до адміністративної відповідальності.