В белорусском Бресте выступили против георгиевской ленты в общественном транспорте

Отмечается, что недавно жительница Бреста ехала в городской маршрутке и увидела у водителя на лобовом стекле георгиевскую ленту. Женщина попросила ее снять, но получила отказ в грубой форме. После этого она написала жалобу директору коммунального транспортного предприятия "Брестгортранс".

"Представители власти отнеслись к обращению женщины серьезно. "Брестгортранс" и брестский горисполком попросили у нее прощения, а также сообщили, что провели собрание о недопустимости размещения в общественном транспорте различных флагов и религиозной атрибутики", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что статья 94 ПДД Беларуси запрещает участие в дорожном движении транспортного средства с наклейками и объектами, которые мешают обзору. К таким относятся ленты и любые флаги. Такого водителя могут привлечь к административной ответственности.