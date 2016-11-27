В белорусском Бресте выступили против георгиевской ленты в общественном транспорте
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В белорусском Бресте местная власть поддержала местную жительницу, которая написала жалобу на водителя маршрутки, на лобовом стекле которого висела георгиевская лента. Об этом сообщает "Белсат", передает УНН.
Отмечается, что недавно жительница Бреста ехала в городской маршрутке и увидела у водителя на лобовом стекле георгиевскую ленту. Женщина попросила ее снять, но получила отказ в грубой форме. После этого она написала жалобу директору коммунального транспортного предприятия "Брестгортранс".
"Представители власти отнеслись к обращению женщины серьезно. "Брестгортранс" и брестский горисполком попросили у нее прощения, а также сообщили, что провели собрание о недопустимости размещения в общественном транспорте различных флагов и религиозной атрибутики", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что статья 94 ПДД Беларуси запрещает участие в дорожном движении транспортного средства с наклейками и объектами, которые мешают обзору. К таким относятся ленты и любые флаги. Такого водителя могут привлечь к административной ответственности.