У Білорусі затримали ще одного громадянина України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Білорусі було затримано українця, керівника донецького підприємства ПАТ “Завод обважнювачів”. Таку інформацію підтвердили в посольстві Україні в Білорусі, передає УНН.
Зазначимо, раніше деякі ЗМІ повідомили, що директор ПАТ “Завод обважнювачів” Скиба Олександр Сергійович прибув до Мінська 15 листопада у відрядження, де його затримали співробітники КДБ Білорусі. Після цього співробітники підприємства направили листа на ім’я посла України в Білорусі Ігоря Кизима з описанням інциденту.
“Так, ми отримали лист, і ми можемо підтвердити, ми зараз з'ясовуємо інформацію про затримання Скиби”, — сказали в посольстві.
На уточнююче питання, чи було затримання проведене співробітниками КДБ Білорусі, у посольстві не змогли надати точної відповіді.
“В Білорусі затримали, а хто, яким чином — ми це з’ясовуємо. Зараз наш консул займається цими питаннями”, — повідомили в посольстві.
Нагадаємо, у Білорусі заарештували власного кореспондента "Українського радіо" (УР) Павла Шаройка.