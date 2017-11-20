В Беларуси задержали еще одного гражданина Украины

Отметим, ранее некоторые СМИ сообщили, что директор ПАО "Завод утяжелителей" Скиба Александр Сергеевич прибыл в Минск 15 ноября в командировку, где его задержали сотрудники КГБ Беларуси. После этого сотрудники предприятия направили письмо на имя посла Украины в Беларуси Игоря Кизима с описанием инцидента.

"Да, мы получили письмо, и мы можем подтвердить, мы сейчас выясняем информацию о задержании глыбы", - сказали в посольстве.

На уточняющий вопрос, было ли задержание проведено сотрудниками КГБ Беларуси, в посольстве не смогли предоставить точного ответа.

"В Беларуси задержали, а кто, каким образом - мы это выясняем. Сейчас наш консул занимается этими вопросами", - сообщили в посольстве.

Напомним, в Беларуси арестовали собственного корреспондента "Украинского радио" (УР) Павла Шаройко.