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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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У Білорусі затримали письменника та журналіста Квятковського

У Білорусі затримали письменника та журналіста Квятковського

Київ • УНН

 • 15923 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. У Білорусі затримали журналіста та письменника Северина Квятковського. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Деталі

Як зазначили, Квятковського затримали біля власного будинку після того, як він повернувся з-за кордону.

Про причини затримання наразі інформації немає.

Додамо

Северин Квятковський — білоруський письменник, журналіст, редактор, менеджер культурних та медіапроектів, блогер.

Також він є членом Білоруської асоціації письменників, ПЕН-центру та Спілки білоруських журналістів. З 2012 року веде блог у білоруському агентстві "Радіо Свобода".

Нагадаємо

У грудні минулого року Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало місцеву службу "Радіо Свобода" екстремістською організацією. 

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