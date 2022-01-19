У Білорусі затримали письменника та журналіста Квятковського
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У Білорусі затримали журналіста та письменника Северина Квятковського. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
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Як зазначили, Квятковського затримали біля власного будинку після того, як він повернувся з-за кордону.
Про причини затримання наразі інформації немає.
Додамо
Северин Квятковський — білоруський письменник, журналіст, редактор, менеджер культурних та медіапроектів, блогер.
Також він є членом Білоруської асоціації письменників, ПЕН-центру та Спілки білоруських журналістів. З 2012 року веде блог у білоруському агентстві "Радіо Свобода".
Нагадаємо
У грудні минулого року Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало місцеву службу "Радіо Свобода" екстремістською організацією.