В Беларуси задержали писателя и журналиста Квятковского
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Беларуси задержали журналиста и писателя Северина Квятковского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Детали
Как отметили, Квятковского задержали возле собственного дома после того, как он вернулся из-за границы.
О причинах задержания пока информации нет.
Добавим
Северин Квятковский — белорусский писатель, журналист, редактор, менеджер культурных и медиапроектов, блогер.
Также он является членом Белорусской ассоциации писателей, ПЕН-центра и Союза белорусских журналистов. С 2012 года ведет блог в белорусском агентстве "Радио Свобода".
Напомним
В декабре прошлого года Министерство внутренних дел Беларуси признало местную службу "Радио Свобода" экстремистской организацией.