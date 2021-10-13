У Білорусі ввели кримінальну відповідальність за підписку на Telegram-канал, який визнаний "екстремістським"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У Білорусі підписників Telegram-каналів, оголошених “екстремістськими”, судитимуть за екстремізм. Про це повідомляє Telegram-канал Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю, що публікує новини про діяльність білоруських силовиків, пише УНН.
Деталі
Відповідну постанову уряд прийняв 12 жовтня. Воно дозволяє визнавати екстремістськими формуваннями "незареєстровані групи громадян, які здійснюють екстремістську діяльність, в тому числі в месенджерах і соціальних мережах".
Максимальне покарання за відповідною статтею складає сім років позбавлення волі.
Доповнення
У Білорусі "екстремістськими" визнані понад 100 Telegram-каналів, переважна більшість з них мають політичну тематику. Їхні автори критикують діяльність Олександра Лукашенка.
Nexta Live, найбільший з визнаних "екстремістськими" Telegram-каналів, налічує 989 тисяч передплатників.