У Білорусі ввели кримінальну відповідальність за підписку на Telegram-канал, який визнаний "екстремістським"

Деталі

Відповідну постанову уряд прийняв 12 жовтня. Воно дозволяє визнавати екстремістськими формуваннями "незареєстровані групи громадян, які здійснюють екстремістську діяльність, в тому числі в месенджерах і соціальних мережах".

Максимальне покарання за відповідною статтею складає сім років позбавлення волі.

Доповнення

У Білорусі "екстремістськими" визнані понад 100 Telegram-каналів, переважна більшість з них мають політичну тематику. Їхні автори критикують діяльність Олександра Лукашенка.

Nexta Live, найбільший з визнаних "екстремістськими" Telegram-каналів, налічує 989 тисяч передплатників.