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У Білорусі ввели кримінальну відповідальність за підписку на Telegram-канал, який визнаний "екстремістським"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У Білорусі підписників Telegram-каналів, оголошених “екстремістськими”, судитимуть за екстремізм. Про це повідомляє Telegram-канал Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю, що публікує новини про діяльність білоруських силовиків, пише УНН.

Деталі

Відповідну постанову уряд прийняв 12 жовтня. Воно дозволяє визнавати екстремістськими формуваннями "незареєстровані групи громадян, які здійснюють екстремістську діяльність, в тому числі в месенджерах і соціальних мережах".

Максимальне покарання за відповідною статтею складає сім років позбавлення волі.

Доповнення

У Білорусі "екстремістськими" визнані понад 100 Telegram-каналів, переважна більшість з них мають політичну тематику. Їхні автори критикують діяльність Олександра Лукашенка.

Nexta Live, найбільший з визнаних "екстремістськими" Telegram-каналів, налічує 989 тисяч передплатників.

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